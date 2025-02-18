Разнесли аварийный люк: Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса после победного матча

Сообщается, что инцидент произошёл на рейсе SU-7289 в 13:56 по хабаровскому времени. Спортсмены ввалились в самолёт на кураже после победы над местным «Амуром» со счётом 5:2. Кто-то из хоккеистов толкнул аварийную дверь, люк открылся на крыло и пропала герметичность. Всех высадили, а борт уехал на место стоянки. Спустя полтора часа игроков забрали со взлётной полосы и доставили в Челябинск без происшествий.