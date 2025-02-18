Разнесли аварийный люк: Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса после победного матча
Mash: Игроков ХК «Трактор» сняли с рейса из Хабаровска из-за буйного поведения
Хоккеистов клуба «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск из-за поведения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошёл на рейсе SU-7289 в 13:56 по хабаровскому времени. Спортсмены ввалились в самолёт на кураже после победы над местным «Амуром» со счётом 5:2. Кто-то из хоккеистов толкнул аварийную дверь, люк открылся на крыло и пропала герметичность. Всех высадили, а борт уехал на место стоянки. Спустя полтора часа игроков забрали со взлётной полосы и доставили в Челябинск без происшествий.
Ранее Life.ru писал, что хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения. Во время рукопожатий Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов атаковали соперников. Арбитр наказал трёх зачинщиков серьёзным штрафом «5+20».
ТАСС / Александр Щербак