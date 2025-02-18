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Регион
18 февраля, 11:28

Разнесли аварийный люк: Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса после победного матча

Mash: Игроков ХК «Трактор» сняли с рейса из Хабаровска из-за буйного поведения

Хоккеистов клуба «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск из-за поведения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошёл на рейсе SU-7289 в 13:56 по хабаровскому времени. Спортсмены ввалились в самолёт на кураже после победы над местным «Амуром» со счётом 5:2. Кто-то из хоккеистов толкнул аварийную дверь, люк открылся на крыло и пропала герметичность. Всех высадили, а борт уехал на место стоянки. Спустя полтора часа игроков забрали со взлётной полосы и доставили в Челябинск без происшествий.

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Ранее Life.ru писал, что хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения. Во время рукопожатий Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов атаковали соперников. Арбитр наказал трёх зачинщиков серьёзным штрафом «5+20».

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Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ
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ТАСС / Александр Щербак

Николай Рюмин
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