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16 февраля, 11:53

Ледовое побоище по расписанию: Форвард хоккейной сборной США Ткачук рассказал о драке с канадцами

Хоккеист сборной США Ткачук признался, что драки с канадцами были спланированы

Драка между хоккеистами сборных США и Канады. Обложка © ТАСС / Zuma / Christinne Muschi

Драка между хоккеистами сборных США и Канады. Обложка © ТАСС / Zuma / Christinne Muschi

Нападающий хоккейной сборной США Мэттью Ткачук высказался о драках в начале встречи с канадцами в рамках Турнира четырёх наций. В этом матче между спортсменами команд произошли три стычки за девять секунд.

По словам хоккеиста, они с товарищами хотели дать оппонентам посыл: «Настало наше время». Спортсмен добавил, что они чувствовали себя в недружелюбной среде и хотели продемонстрировать свою решимость и настрой на победу. Также он признался, что вместе с соратниками спланировали драку с канадцами в групповом чате перед игрой. А ещё назвал это чем-то большим, нежели просто хоккейным эпизодом.

Матч закончился при счёте 3:1 в пользу американской сборной. До этого в ходе турнира команда из США сокрушила финнов — 6:1. Финская сборная уступила и канадцам: 4:3. В результате команда из Штатов стала первым финалистом состязания. Второй будет определён в третьем туре.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Международная федерация хоккея отказала российской сборной в допуске на ЧМ-2025. Позже в организации добавили, что могут пересмотреть решение, но для этого должно быть выполнено одно принципиальное условие.

Юрий Лысенко
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