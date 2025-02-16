Ледовое побоище по расписанию: Форвард хоккейной сборной США Ткачук рассказал о драке с канадцами

Нападающий хоккейной сборной США Мэттью Ткачук высказался о драках в начале встречи с канадцами в рамках Турнира четырёх наций. В этом матче между спортсменами команд произошли три стычки за девять секунд.

По словам хоккеиста, они с товарищами хотели дать оппонентам посыл: «Настало наше время». Спортсмен добавил, что они чувствовали себя в недружелюбной среде и хотели продемонстрировать свою решимость и настрой на победу. Также он признался, что вместе с соратниками спланировали драку с канадцами в групповом чате перед игрой. А ещё назвал это чем-то большим, нежели просто хоккейным эпизодом.