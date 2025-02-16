Ледовое побоище по расписанию: Форвард хоккейной сборной США Ткачук рассказал о драке с канадцами
Хоккеист сборной США Ткачук признался, что драки с канадцами были спланированы
Драка между хоккеистами сборных США и Канады. Обложка © ТАСС / Zuma / Christinne Muschi
Нападающий хоккейной сборной США Мэттью Ткачук высказался о драках в начале встречи с канадцами в рамках Турнира четырёх наций. В этом матче между спортсменами команд произошли три стычки за девять секунд.
По словам хоккеиста, они с товарищами хотели дать оппонентам посыл: «Настало наше время». Спортсмен добавил, что они чувствовали себя в недружелюбной среде и хотели продемонстрировать свою решимость и настрой на победу. Также он признался, что вместе с соратниками спланировали драку с канадцами в групповом чате перед игрой. А ещё назвал это чем-то большим, нежели просто хоккейным эпизодом.
Матч закончился при счёте 3:1 в пользу американской сборной. До этого в ходе турнира команда из США сокрушила финнов — 6:1. Финская сборная уступила и канадцам: 4:3. В результате команда из Штатов стала первым финалистом состязания. Второй будет определён в третьем туре.