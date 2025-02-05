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Регион
5 февраля, 15:27

«Толкал табуретку»: Фетисов рассказал, как Путин учился играть в хоккей

Фетисов: Путин учился играть в хоккей вместе с молодыми спортсменами

Президент РФ Владимир Путин играет в хоккей. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин играет в хоккей. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин тренировался с молодыми хоккеистами, стремясь освоить этот вид спорта на высоком уровне. Идея о тренировках была предложена ему двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Вячеславом Фетисовым примерно 13 лет назад.

«Мы сидели на фестивале борьбы в «Лужниках» на старой арене. Говорю: «Владимир Владимирович, раньше здесь играли все московские команды <...> Так вам, Владимир Владимирович, наверное, тоже пора вставать на коньки», — рассказал Фестисов в интервью РИА «Новости».

Хоккеист рассказал, что тогда Путин согласился на тренировки с юными спортсменами. Ему предоставили хоккейную форму, и глава государства начал осваивать азы игры. Сначала президенту было сложно стоять на коньках, и он толкал табуретку для поддержания равновесия. Впрочем, уже в 2012 году он вышел на лёд в составе команды Ночной хоккейной лиги (НХЛ), которую сам основал годом ранее.

Ранее Фетисов заявлял, что Путин в хоккее забивает голов больше, чем Криштиану Роналду в футболе. Хоккеист отметил результативность и жёсткость президента, которые свойственны ему не только в игре, но и в политической деятельности.

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Полина Никифорова
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