«Толкал табуретку»: Фетисов рассказал, как Путин учился играть в хоккей

Президент России Владимир Путин тренировался с молодыми хоккеистами, стремясь освоить этот вид спорта на высоком уровне. Идея о тренировках была предложена ему двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Вячеславом Фетисовым примерно 13 лет назад.

«Мы сидели на фестивале борьбы в «Лужниках» на старой арене. Говорю: «Владимир Владимирович, раньше здесь играли все московские команды <...> Так вам, Владимир Владимирович, наверное, тоже пора вставать на коньки», — рассказал Фестисов в интервью РИА «Новости».

Хоккеист рассказал, что тогда Путин согласился на тренировки с юными спортсменами. Ему предоставили хоккейную форму, и глава государства начал осваивать азы игры. Сначала президенту было сложно стоять на коньках, и он толкал табуретку для поддержания равновесия. Впрочем, уже в 2012 году он вышел на лёд в составе команды Ночной хоккейной лиги (НХЛ), которую сам основал годом ранее.