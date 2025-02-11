Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска стал первым клубом Восточной конференции, который гарантировал себе место в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спортсмены команды победили тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:1.

На данный момент «Трактор» имеет 76 очков после 55 игр и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В свою очередь, «Лада» находится на десятом месте конференции с 42 очками за 52 игры. За оставшиеся матчи она может набрать до 74 очков.