Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ
«Трактор» первым в Восточной конференции КХЛ вышел в плей-офф, обыграв «Ладу»
Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска стал первым клубом Восточной конференции, который гарантировал себе место в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спортсмены команды победили тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:1.
На данный момент «Трактор» имеет 76 очков после 55 игр и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В свою очередь, «Лада» находится на десятом месте конференции с 42 очками за 52 игры. За оставшиеся матчи она может набрать до 74 очков.
Ранее в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» со счётом 2:1. Сейчас у армейцев 68 очков после 52 игр, а у «Авангарда» 60 очков за 53 игры.
Сайт ХК «Трактор»