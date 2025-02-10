Никита Кучеров пропустил матч «Тампы» против «Монреаля» из-за травмы

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил матч против «Монреаль Канадиенс» в НХЛ из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игра началась в 21:15 по московскому времени, и Кучеров был в заявке, но за несколько минут до старта стало известно, что он не выйдет на лёд. В итоге «Тампа» одержала победу со счётом 5:3.

В этом сезоне 31-летний хоккеист уже набрал 82 очка (25 голов и 57 передач) в 52 матчах.