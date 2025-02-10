Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после проигрыша

После завершения группового этапа зимних Азиатских игр хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков команды Гонконга. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

В воскресенье команда Гонконга одержала победу над сборной Туркменистана с результатом 5:1, что позволило ей занять первое место в группе С. После окончания игры во время рукопожатий хоккеисты из Туркменистана Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на своих соперников. Арбитр наказал трёх зачинщиков серьёзным штрафом «5+20». Игроки сборной Гонконга не получили травм, однако двоим из них, чьи имена не раскрываются, понадобилось пройти медицинское обследование в больнице.

«Что касается нападения на наших хоккеистов со стороны туркменских спортсменов в конце турнира, которое привело к травмам, SF&OC обратился к организационному комитету с просьбой принять необходимые дисциплинарные меры», — говорится в заявлении SF&OC.