«Эмоции зашкалили»: Арбитр повалил коллегу и разбил ему нос на Матче звёзд КХЛ

Арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев сцепились на льду во время полуфинала Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако оба спортсмена претензий друг к другу не имеют и назвали случившееся «шуткой», которую якобы придумали, чтобы повеселить зрителей.

Драка судей на Матче звёзд КХЛ. Видео © VK / Хоккей. КХЛ

Турнир проходит в Новосибирске 8 — 9 февраля. Потасовка произошла в завершении первого периода полуфинальной игры между дивизионом Чернышёва и дивизионом Харламова. Кучава и Сысуев внезапно сняли шлемы и устроили настоящий бокс прямо на коньках. Кучава повалил соперника, сделав захват, но и сам упал вслед за ним. Затем оба арбитра продолжили схватку уже лёжа. Драка остановилась, когда у Сысуева пошла кровь из носа.

«Это хоккей, эмоции зашкаливают. Даже у судей, бывает, перекрывает планку. Но ничего страшного. Причина драки? Не определились со сторонами. Настоящая ли кровь? Попробуйте подделать», — объяснил Сысуев каналу «Матч ТВ».