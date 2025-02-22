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22 февраля, 10:48

Белый апокалипсис: В Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов

В Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов

В Сочи за прошедшие сутки выпало 2-2,5 см осадков, что превышает пять годовых норм. На дорогах затруднено движение транспорта, а субтропические растения в шоке от такой резкой смены погоды. Снегоуборочная техника не справляется с нагрузкой: пешеходы сами протаптывают себе дорожку на тротуарах.

Листья агавы в Сочи скукожились от холода. Видео © Telegram / Сочи №1

Правительство города сообщило, что для борьбы с непогодой задействовано свыше 130 единиц спецтехники. В ряде районов города температура опускалась до минус 9 градусов. На утро после ночных снегопадов 46 маршрутов города ходили с ограничениями. Ожидается, что сегодня усилится юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с.

«К шести утра снегопад прекратился, для уборки в микрорайонах и сельских округах привлекали резервы ресурсоснабжающих предприятий. Дополнительные объемы взяли и организации стройкомплекса. Сейчас важно как можно оперативнее восстановить транспортную доступность», — подчеркнул глава города Андрей Прошунин.

Морозы также сохраняются и в Москве. Столица поздравит 23 февраля своих жителей по-настоящему «мужской» погодой. Температура воздуха ожидается в пределах 2-3 градусов ниже нуля, без осадков. В то же время атмосферное давление будет выше нормы на 20-22 мм.

Синоптик раскрыл фокус погоды с исчезающим снегом в центре России
Синоптик раскрыл фокус погоды с исчезающим снегом в центре России
Обложка ©

Telegram / Сочи №1

Полина Никифорова
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