Белый апокалипсис: В Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов
В Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов
В Сочи за прошедшие сутки выпало 2-2,5 см осадков, что превышает пять годовых норм. На дорогах затруднено движение транспорта, а субтропические растения в шоке от такой резкой смены погоды. Снегоуборочная техника не справляется с нагрузкой: пешеходы сами протаптывают себе дорожку на тротуарах.
Листья агавы в Сочи скукожились от холода. Видео © Telegram / Сочи №1
Правительство города сообщило, что для борьбы с непогодой задействовано свыше 130 единиц спецтехники. В ряде районов города температура опускалась до минус 9 градусов. На утро после ночных снегопадов 46 маршрутов города ходили с ограничениями. Ожидается, что сегодня усилится юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с.
«К шести утра снегопад прекратился, для уборки в микрорайонах и сельских округах привлекали резервы ресурсоснабжающих предприятий. Дополнительные объемы взяли и организации стройкомплекса. Сейчас важно как можно оперативнее восстановить транспортную доступность», — подчеркнул глава города Андрей Прошунин.
Морозы также сохраняются и в Москве. Столица поздравит 23 февраля своих жителей по-настоящему «мужской» погодой. Температура воздуха ожидается в пределах 2-3 градусов ниже нуля, без осадков. В то же время атмосферное давление будет выше нормы на 20-22 мм.
Telegram / Сочи №1