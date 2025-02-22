Синоптик раскрыл фокус погоды с исчезающим снегом в центре России
Синоптик Вильфанд: Снег тает в европейской части РФ из-за сублимации
В центре европейской части России снежный покров каждый день подтаивает на один-два сантиметра в день, несмотря на мороз. Это происходит из-за сублимации, сообщил в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на 1-2 сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — объяснил синоптик.
Он отметил, что в центре европейской части российской территории пока будут сохраняться отрицательные температуры.
Ранее руководитель Гидрометцентра России заявил, что в праздничные дни 22-23 февраля в российской столице будет около 2-3 градусов ниже нуля, без осадков. В то же время атмосферное давление будет выше нормы на 20-22 мм. А нормальная температура ожидается лишь к середине следующей недели.
Life.ru