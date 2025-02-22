Синоптик раскрыл фокус погоды с исчезающим снегом в центре России

В центре европейской части России снежный покров каждый день подтаивает на один-два сантиметра в день, несмотря на мороз. Это происходит из-за сублимации, сообщил в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на 1-2 сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — объяснил синоптик.

Он отметил, что в центре европейской части российской территории пока будут сохраняться отрицательные температуры.