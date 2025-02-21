23 Февраля Москва встретит погодой с «мужским характером»

В праздничные дни, 22 и 23 февраля, в Москве температура воздуха ожидается в пределах 2-3 градусов ниже нуля, без осадков. Этот прогноз озвучил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России.

Как отметил специалист, в течение этой недели погода была вполне с мужским характером, отклонения от нормы были в районе 3-5 градусов ниже нуля. В то же время атмосферное давление будет выше нормы на 20-22 мм.

«Ночью возможны ощутимые морозы до минус 15 градусов, а днём, с прояснениями, солнце будет выходить. И 22-го, и 23-го февраля в столице температура в послеобеденные часы составит -2…-3 градуса», — цитирует Вильфанда телеканал «Звезда».

Нормальная температура ожидается лишь к середине следующей недели.