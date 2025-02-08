Учёные объяснили, почему в России такая мягкая зима и что нас ждёт дальше Life.ru расспросил исследователей атмосферы и климатических изменений о том, предстоит ли россиянам попрощаться с настоящей зимней погодой. 8 февраля, 17:47 Необычная для российской зимы погода в европейской части страны ещё не раз установится в ближайшие годы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Бесснежная зима ещё не скоро станет новой климатической нормой в России, заверил в интервью Life.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он напомнил, что январь 2024 года завершился 30-сантиметровой высотой снежного покрова. Тем не менее, по мнению метеоролога, нынешняя необычная для российской зимы погода в европейской части страны ещё не раз установится в ближайшие годы.

— Нормой это, скажем так, не скоро ещё станет, а вот учащаться подобного рода случаи будут несомненно. В XXI веке было уже два случая бесснежного января, и чем дальше, тем чаще подобного рода случаи будут повторяться. Средние температуры зимы будут повышаться неуклонно до конца XXI века, — считает климатолог.

Отсутствие осадков — ещё более серьёзная аномалия, чем аномально тёплая для зимы погода, отметил со своей стороны заведующий лабораторией климатологии Института физики атмосферы им. А.М. Обухова Владимир Семёнов. Он объяснил, что явление вызвано необычными процессами в атмосфере.

— К нам чаще забрасывается воздух с юга, а он, соответственно, более сухой, и поэтому меньше осадков, — поделился доктор физико-математических наук.

При этом Александр Шувалов добавил, что бесснежность также связана с постепенным процессом опустынивания земель, — границы природно-климатических зон понемногу смещаются к северу. Для средней полосы это к лучшему: лето становится дольше, а это означает более богатые урожаи. Но при этом для южных регионов повышение температур несёт с собой более частые засухи.

— Общее годовое количество осадков в средней полосе будет прибавляться, а вот в южных зерносеющих районах чернозёмной части европейской территории нашей страны количество осадков среднегодовое будет уменьшаться. И это те последствия глобальных изменений климата, которые проецируются на ближайшие десятилетия вплоть до второй половины XXI века, — заключил климатолог.

Авторы Адель Романенкова