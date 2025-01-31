Северный фитиль. Как Арктика превратилась в углеродную бомбу Зарубежные исследователи заявили, что из надёжного поглотителя огромных масс углекислого газа окрестности Северного Ледовитого океана превращаются в его источник. Российские учёные заверили, что на самом деле это произошло уже давно. 30 января, 21:35 Раскрыта правда о глобальной «углеродной бомбе» в Арктике. Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

На этом изображении американские исследователи изменений климата показали ситуацию в Арктике в 2001–2020 годах. Синим цветом обозначены регионы, где северная природа вбирает в себя атмосферный углекислый газ, красным — где она его, наоборот, выбрасывает в воздух.

Карта поглощения (выделено синим) и выделения (обозначено красным) углекислого газа в Арктике. Фото © permafrost

Как пишут учёные в недавней статье, до сих пор было принято сравнивать два противодействующих друг другу естественных процесса в Арктике: растения с удовольствием поглощают углекислый газ и используют его для фотосинтеза, а микробы с неменьшей радостью его производят. Исходя из этого, по опубликованным данным, в целом выходило, что Арктика в первые два десятилетия XXI века диоксид углерода всё же поглощала: примерно по 548 миллионов тонн в год.

Но исследователи подчёркивают, что в этих подсчётах кое-что упущено: не принимались во внимание природные пожары. А меж тем они происходят и, по оценкам, выделяют ориентировочно по 237 миллионов тонн углекислого газа в год. За вычетом этого количества получается, что бореальные (северные) леса поглощают чуть ли не вдвое меньше СО2, регионы многолетней мерзлоты становятся в этом смысле нейтральными, то есть сколько поглощают, столько и выделяют, а тундра и вовсе превращается в источник выбросов в атмосферу.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Дмитрий Замолодчиков объяснил Life.ru, что по мере потепления климата в Арктике становятся более частыми, долгими и суровыми засушливые сезоны, отсюда и пожары.

— В целом экосистемы Арктики функционируют как не самый большой, но всё-таки поглотитель атмосферного углекислого газа, но масштабные или катастрофические пожары могут конвертировать поглотитель углерода в источник, то есть влияние пожаров настолько масштабно, что они оборачивают присутствующую тенденцию, — рассказал кандидат биологических наук.

На самом деле эта тенденция давно уже «перевернулась», заверил опытный исследователь глобального углеродного цикла, заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичёва Игорь Семилетов.

— Я вас сейчас удивлю: там и без пожаров идёт выделение углекислого газа, там нет поглощения. Ещё в 1990-е годы было доказано, что Арктика перестала быть стоком (поглотителем. — Прим. Life.ru) углекислого газа, а стала его источником. Пожары усугубляют ситуацию, но не меняют знак, знак и так ясен — выделение, — заявил член-корреспондент Российской академии наук.

По словам доктора географических наук, «дыхание почв» Севера выбрасывает в атмосферу вплоть до миллиарда тонн углекислого газа в год, что соизмеримо с общим количеством антропогенных выбросов с территории Российской Федерации. Океанолог выразил убеждение, что, безусловно, поглощение углекислого газа растениями в ходе фотосинтеза проигрывает «поединок» с выделяющими его микроорганизмами.

Но биолог Дмитрий Замолодчиков с этим не согласен. Он не разделяет панических настроений по поводу изменений климата и уверяет, что природа всегда стремится к равновесию и «зеркально» отвечает на меняющиеся условия. Даже пожары, по его словам, не остаются без этого «ответа»: пепел удобряет почву и тем самым помогает росту новых растений.

— Я по своему опыту наблюдения самых разных экосистем в условиях изменения климата полагаю, что компенсационная роль биосферы будет сохраняться минимум до 2100 года, — заключил специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов.

Авторы Адель Романенкова