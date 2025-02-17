Москвичам рассказали, когда в столице начнётся оттепель

На неделе жителям Москвы и Московской области придётся помёрзнуть, но в среду ожидается лёгкое потепление. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В понедельник и во вторник ночью в Москве и Московской области температура будет опускаться до -10...-15 °С, местами — до -17 °С. Днём — в районе -8 °С», — прогнозирует синоптик.

Со слов специалиста, в среду в Москве будет идти небольшой снег, но мороз уже не будет таким крепким. Однако к концу недели давление повысится, а температура опять устремится вниз.

«В Москве и Подмосковье температура ночью вновь опустится до -15 °С, а дневная температура составит порядка -6...-8 °С», — добавил эксперт.

Тем не менее весна не за горами, и в столичном регионе ожидается потепление к 25-26 февраля. Ночью температура опустится до -5 °С. В последние дни февраля стоит ожидать оттепели, добавил Шувалов.