«Дальше дело к весне»: Москвичам рассказали, ждать ли снег этой зимой

Самые низкие ночные температуры в столице ожидаются 17 и 18 февраля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в понедельник под утро в городе температура может опуститься до -12…-14 градусов, а по области — до -17. Во вторник в Москве столбики термометров покажут -11…-13 градусов, в Подмосковье — до -16.

Она добавила, что пик холодов будет пройден уже во вторник днём. До конца рабочей недели в столице и Подмосковье оттепелей не ожидается, но мороз станет более мягким: ночью температура будет около -10 градусов, а днём — -4…-6.

«Дальше дело к весне! Это не значит, что с каждым днём будет всё теплее и теплее. Однако и новых волн холода в прогнозах больше нет. Снегопадов не ожидается до конца февраля — так, две-три снежники упадёт, 1-2 мм осадков за сутки. Для поддержания пейзажа, не более того. Сейчас высота снежного покрова в столице всего 3 см, и вряд ли уже она сильно изменится», — рассказала синоптик в беседе с kp.ru.

Метеоролог отметила, что март ожидается аномально тёплым. По словам Поздняковой, все прогностические модели указывают на положительную температурную аномалию в Москве в этом месяце. Однако она предупредила, что весенняя погода изменчива и возможны кратковременные возвращения холодов.