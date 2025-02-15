В Москве зафиксирована самая холодная ночь этого года

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров опустились до отметки -9,5°. До этого момента холодным лидером 2025 года было 12 февраля, тогда минимум составил -8,7°. Подрос и снежный покров — его высота сегодня утром составила 2 см, что, как это ни удивительно, является самым высоким показателем не только нынешнего февраля — столько снега в столице не было с 18 января!» — написал синоптик у себя в телеграм-канале.

Метеоролог добавил, что в Подмосковье самой низкой температурой минувшей ночи отличилась Электросталь, где столбики термометров опустились до -11,9°. Он также отметил, что самый высокий снежный покров, составляющий 9 см, был зафиксирован в Волоколамске.

Часовой погоды подчеркнул, что ночью в Санкт-Петербурге было также довольно холодно, минимальная температура воздуха опустилась до -13,8°, что стало самым низким значением с начала февраля. По его словам, высота снежного покрова в городе за сутки осталась неизменной и составила 14 см, что является наивысшим показателем с начала месяца.

Синоптик отметил, что в столичном регионе в ближайшие дни температура воздуха ожидается на 3-5° ниже климатической нормы. По словам эксперта, пик текущей волны холода, вероятно, станет последним в феврале, когда ночью в Москве температура может опуститься до -12…-14°, а в области — до -17°. Также специалист добавил, что снежный покров увеличится ещё на 2-5 см, однако до климатической нормы, которая во второй половине февраля составляет 37-39 см, ему далеко.

«В Санкт-Петербурге апогей похолодания ожидается в понедельник-вторник, с ночными морозами до -12…-14°, а снежный покров прибавит к своей высоте ещё 2-4 см», — добавил Леус.