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17 февраля, 03:00

Просыпается «хроника»: Врач предупредил о чувствительных суставах в холодные дни зимы

Врач Литвиненко: Состояние суставов может ухудшиться на фоне холодной погоды

Из-за холодной погоды может ухудшиться состояние суставов. Обложка © freepik / krakenimages.com

Из-за холодной погоды может ухудшиться состояние суставов. Обложка © freepik / krakenimages.com

Холодная погода и резкие изменения атмосферного давления могут значительно ухудшить состояние суставов. Об этом предупредил ортопед Медуниверситета им. Сеченова, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко в беседе с Life.ru.

Снижение температуры приводит к повышению внутрикостного давления, что вызывает болезненные ощущения и обострение хронических заболеваний, таких как артрит, артроз, остеохондроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата. Особенно сильный удар холод наносит людям пожилого возраста. Помимо болезней суставов, у них часто наблюдается повышение артериального давления, что увеличивает риск гипертонических кризов и инсультов. Такие изменения погодных условий становятся вызовом для системы здравоохранения: в самые холодные дни врачи ожидают значительное увеличение вызовов скорой помощи.

Рекомендуют, конечно, одеваться теплее. Причём специально можно дополнительно поддевать термобельё, тёплые кальсоны, использовать несколько слоёв в одежде. Если мы говорим о минус 15, то здесь будет уместно использование двух, даже трёх слоёв, особенно если речь идёт о пожилых людях.

Андрей Литвиненко

Ортопед Медуниверситета им. Сеченова, спортивный врач, хирург

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Кроме того, специалист советует избегать длительного нахождения на холоде в неподвижном состоянии — постоянное движение помогает поддерживать циркуляцию крови и уменьшить нагрузку на суставы.

Главное правило — не переохлаждаться и защищать тело от экстремальных температур. Такие простые меры помогут минимизировать риск обострения заболеваний и сохранить здоровье даже в самые холодные зимние дни.

«В такую погоду увеличивается риск инсультов, гипертонических кризов. Всё это ложится на скорую помощь и систему здравоохранения. Такая погода, кажется, никому не в радость», — заключил Литвиненко.

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Ранее ортопед рассказал, почему деформируется стопа и как избавиться от этого недуга. Такая проблема может возникнуть из-за неудобной обуви. Вальгусная деформация стопы характерна для четверти женщин со всего мира. Чаще всего недуг является следствием ношения обуви с высокими каблуками и узким носом. Однако заболевание встречается и у мужчин.

Андрей Горяничев
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