Просыпается «хроника»: Врач предупредил о чувствительных суставах в холодные дни зимы

Холодная погода и резкие изменения атмосферного давления могут значительно ухудшить состояние суставов. Об этом предупредил ортопед Медуниверситета им. Сеченова, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко в беседе с Life.ru.

Снижение температуры приводит к повышению внутрикостного давления, что вызывает болезненные ощущения и обострение хронических заболеваний, таких как артрит, артроз, остеохондроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата. Особенно сильный удар холод наносит людям пожилого возраста. Помимо болезней суставов, у них часто наблюдается повышение артериального давления, что увеличивает риск гипертонических кризов и инсультов. Такие изменения погодных условий становятся вызовом для системы здравоохранения: в самые холодные дни врачи ожидают значительное увеличение вызовов скорой помощи.

Рекомендуют, конечно, одеваться теплее. Причём специально можно дополнительно поддевать термобельё, тёплые кальсоны, использовать несколько слоёв в одежде. Если мы говорим о минус 15, то здесь будет уместно использование двух, даже трёх слоёв, особенно если речь идёт о пожилых людях. Андрей Литвиненко Ортопед Медуниверситета им. Сеченова, спортивный врач, хирург

Кроме того, специалист советует избегать длительного нахождения на холоде в неподвижном состоянии — постоянное движение помогает поддерживать циркуляцию крови и уменьшить нагрузку на суставы.

Главное правило — не переохлаждаться и защищать тело от экстремальных температур. Такие простые меры помогут минимизировать риск обострения заболеваний и сохранить здоровье даже в самые холодные зимние дни.

«В такую погоду увеличивается риск инсультов, гипертонических кризов. Всё это ложится на скорую помощь и систему здравоохранения. Такая погода, кажется, никому не в радость», — заключил Литвиненко.