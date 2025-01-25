Почему деформируется стопа и как избавиться от недуга, объяснил ортопед

Деформация стопы, которая чаще всего выражается в наросте шишки или искривлении большого пальца, может возникнуть из-за неудобной обуви, предупредил ортопед-травматолог, хирург, специалист по заболеваниям стопы, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Олейник. По его словам, чаще всего к негативному эффекту приводит заболевание Hallux Valgus.

Вальгусная деформация стопы характерна для четверти женщин со всего мира. Чаще всего недуг является следствием ношения обуви с высокими каблуками и узким носом. Однако заболевание встречается и у 12% мужчин, которые не носят подобную обувь. К слову, деформация возникает не только у пожилых. В 11% случаев речь идёт о людях до 20 лет.

Деформация стопы может вызывать как эстетически неприятные ощущения, так и физическую боль, добавил собеседник RuNews24.ru. По его словам, зачастую для избавления от недуга достаточно подобрать комфортную обувь. В ином случае потребуется хирургическое вмешательство.