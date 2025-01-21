Названо 5 причин эпидемии облысения у подростков

В России зафиксировали рост числа подростков 15-16 лет, страдающих от облысения. Только за последний год количество лысеющих школьников выросло в четыре раза. Зачастую они приходят к врачам уже со второй-третьей степенью алопеции. В чём причина такой пугающей тенденции, объяснили 360.ru врачи.

По мнению дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой, алопеция прогрессирует из-за постоянного стресса. Большой объём информации, агрессия в соцсетях, малоподвижный образ жизни приводят к проблемам с психикой и здоровьем. Ещё одной причиной облысения у подростков может быть неправильное питание.

«Рацион подростков оставляет желать лучшего. Как правило, потребление белков, жиров и углеводов неравномерное. Из-за этого у многих возникает анемия», — пояснила Егорова.

Коллегу поддержала трихолог Юлия Нагайцева. Она отметила, что избыток углеводов, которые так любят дети, запускает в организме инсулинорезистентность. Также она призвала не забывать про генетическую предрасположенность и коронавирус, одним из последствий которого является облысение.

«У меня есть несколько пациентов в возрасте 16 лет. И у некоторых проблема достигла той стадии, когда нужно делать пересадку волос, потому что лечение уже не даст желаемого результата и не вернет нужный объем волосяного покрова», — заявила Нагайцева.