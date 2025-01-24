От инсульта до деменции: Врач рассказала, как меняется почерк при страшных болезнях
Невролог Чердак: По почерку можно определить болезни Альцгеймера и Паркинсона
По почерку человека можно диагностировать у него стресс, инсульт, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак. По её словам, необходимо обратить внимание, как меняется техника письма с течением времени.
«Причины тому могут быть медицинские, например, нарушение моторики или ухудшение зрения. Также почерк может меняться и на фоне стресса. Ведь сам по себе стресс с тревогами и волнениями, которыми наполнена наша жизнь, влияет на то, как человек пишет. Однако ряд изменений почерка может говорить и о болезнях головного мозга», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что внезапная смена почерка может указать на инсульт или иное острое заболевание нервной системы. При болезни Альцгеймера возникают речевые нарушения, поэтому может измениться и техника письма, например, уменьшается скорость и увеличивается размер букв. А при Паркинсоне, наоборот, возникает так называемый «бисерный почерк». Собеседница «Газеты.ru» добавила, что при недуге буквы могут сильно уменьшатся от начала к концу строки.
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