От инсульта до деменции: Врач рассказала, как меняется почерк при страшных болезнях

По почерку человека можно диагностировать у него стресс, инсульт, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак. По её словам, необходимо обратить внимание, как меняется техника письма с течением времени.

«Причины тому могут быть медицинские, например, нарушение моторики или ухудшение зрения. Также почерк может меняться и на фоне стресса. Ведь сам по себе стресс с тревогами и волнениями, которыми наполнена наша жизнь, влияет на то, как человек пишет. Однако ряд изменений почерка может говорить и о болезнях головного мозга», — отметила эксперт.