Исследование: Накопление брюшного жира ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Американские нейрофизиологи установили, что накопление висцерального жира является одним из главных факторов риска развития болезни Альцгеймера. Это открытие стало важным шагом в понимании связи между ожирением и нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция, сообщили в пресс-службе Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

«Мы выяснили, что высокая доля висцерального жира ассоциируется с повышенной концентрацией двух ключевых белков, которые считаются маркерами болезни Альцгеймера — тау-белка и бета-амилоида», — пояснила Махса Долатшахи, научный сотрудник Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Её исследование стало первым, которое показало такую закономерность у людей среднего возраста. У них ещё нет симптомов деменции, но они могут столкнуться с этим заболеванием в будущем.

Эксперимент проводился на группе из 80 добровольцев в возрасте около 49 лет без явных признаков деменции. Половина из них страдала от лишнего веса и метаболических нарушений, что дало учёным возможность проанализировать влияние этих факторов на развитие болезни Альцгеймера. С помощью магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии учёные исследовали мозг участников, а также анализировали образцы крови, чтобы измерить концентрацию бета-амилоида и тау-белка — двух главных биомаркеров деменции.

Результаты показали, что избыток жира в организме действительно способствует более быстрому накоплению опасных белков в мозге. Однако, как выяснилось, именно висцеральный жир оказывает наибольшее влияние на развитие болезни Альцгеймера. На него приходится 77% всего риска.

Учёные считают, что висцеральный жир нарушает работу кровеносной системы и ухудшает состояние сосудов, особенно в области передних долей мозга. Замедление кровоснабжения может способствовать накоплению токсичных веществ в нейронах, что в свою очередь повышает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.

По расчётам исследователей, снижение уровня висцерального жира на 28% может существенно уменьшить риск развития болезни Альцгеймера. Это открытие подчёркивает важность контроля за состоянием своего веса и метаболизма, особенно для людей среднего возраста, которые находятся в группе риска.