Врач назвала 3 упражнения для улучшения памяти и работы мозга в старости

Болезнь Альцгеймера является страшным сном для любого пожилого человека и родственников. Пациенты с таким диагнозом теряют способность ясно думать, запоминать и в целом обслуживать себя. Защитить себя от этого недуга можно при помощи трёх простых упражнений, рассказала kp.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Махнович.

Одно из них многим хорошо знакомо ещё со времён школы, когда на уроке физкультуры учитель заставлял бежать спиной вперёд. По словам медика, обратное движение очень полезно не только для укрепления спины, но и для активности мозга. Такую методику используют врачи при реабилитации пациентов, перенесших инсульт, страдающих болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом, больных с поражением спинного мозга, а также с Альцгеймером.

«Обратная ходьба сильнее активирует познавательные процессы в головном мозге, нормальная работа которых как раз и страдает при нейродегенеративных заболеваниях», — объяснила Махнович.

Кроме того, риск развития когнитивных нарушений снижает способность стоять на одной ноге с закрытыми глазами. В этот момент человек сохраняет равновесие за счёт слаженной работы вестибулярной системы и проприорецепторов, которые позволяют ощущать нам положение тела в пространстве и контролировать движения. А длительность самого стояния говорит о хорошей физической форме пожилого человека, отметила невролог.

Ещё одним способом профилактики болезни Альцгеймера является развитие межполушарных связей. Они помогают лучше запоминать, воспринимать речь, концентрировать внимание и переключаться с одного на другое. Для этого можно просто выполнять действия «не ведущей рукой», например, чистить зубы левой, если вы правша, и наоборот.

«Это помогает не только включить в работу моторную кору в противоположном полушарии, но и запустить процесс построения новых связей с другим полушарием и остальными отделами мозга, которые отвечают за зрение и восприятие пространства, и за память», — рассказала врач.