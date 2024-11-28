Российские врачи рассказали о необратимых изменениях в мозге курильщиков

Курение ускоряет старение головного мозга, приводит к его атрофии и увеличивает риск развития деменции. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала врач-невролог, доцент и старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

«Объём вещества головного мозга у курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто не курит. Причём с каждым годом по мере продолжения курения количество серого вещества в мозге сокращается. Это лишний раз подтверждает факт, что курение вызывает преждевременное старение мозга», — отметила Чердак.

Вредная привычка негативно влияет на сосуды головного мозга: они становятся жёсткими и хрупкими, это ухудшает мозговой кровоток. В результате головной мозг получает меньше кислорода и питательных веществ, что ведёт к его «усыханию».

Изменения в сосудистой стенке, которые вызывает курение, аналогичны тем, что происходят при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. Это приводит к ухудшению кровоснабжения мозга, что, в свою очередь, вызывает дефицит кислорода и питательных веществ, необходимых для его нормальной работы, пояснила специалист.

Но для мозга вредно не только ухудшение кровоснабжения. Сигаретный дым содержит токсичные смолы и продукты горения, которые оказывают прямое токсическое воздействие на нервные клетки. Эти вещества отравляют клетки мозга, ускоряя их гибель и способствуя развитию патологических изменений.

У заядлых курильщиков на МРТ-снимках часто можно увидеть очаговые поражения сосудистого характера и признаки ускоренной атрофии мозга. Снижение объёма серого и белого вещества влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Тем не менее даже если человек курит долго, отказ от курения может замедлить дальнейшее ухудшение состояния. По словам эксперта, бросать курить никогда не поздно, это помогает уменьшить риски развития негативных изменений в головном мозге. Чем раньше человек откажется от этой привычки, тем больше у него шансов избежать тяжелых последствий.