Невролог рассказала, что детские шутки могут сигнализировать о деменции

Деменция — это нейрокогнитивное расстройство, проявляющееся в различных формах, каждая из которых имеет свои особенности и требует индивидуального подхода к лечению. Врач-невролог Андрей Шкаровский в интервью «Газете.ru» рассказал о том, как распознать и классифицировать деменцию по её проявлениям.

Одним из необычных признаков лобно-височного типа деменции являются детские шутки. Этот тип заболевания отличается от «классических» форм, так как зачастую начинается с выраженных поведенческих и речевых нарушений, при этом память пациента остаётся относительно сохранной. Пациенты могут демонстрировать неряшливость, использовать бедный словарный запас и произносить неуместные, иногда грубые шутки. Критическое отношение к своему состоянию у таких людей обычно снижено.

Деменция с тельцами Леви характеризуется изменением интенсивности симптомов в течение дня. Утром пациенты могут чувствовать себя удовлетворительно, но к вечеру симптомы когнитивного расстройства усиливаются. Одним из характерных признаков является появление ярких галлюцинаций, чаще возникающих в вечернее или ночное время.

Сосудистая деменция может маскироваться под другие расстройства, что усложняет её распознавание. Врач объяснил: «Когнитивные расстройства при нормотензивной гидроцефалии будут напоминать таковые при болезни Альцгеймера, однако всегда сопровождаются нарушением работы тазовых органов и патологическим изменением походки».

Ранняя диагностика и правильное определение формы деменции имеют ключевое значение, поскольку некоторые её виды могут быть потенциально обратимыми при своевременном обращении за медицинской помощью. Появление таких симптомов, как изменения в речи, поведенческие расстройства или галлюцинации, должно стать сигналом для консультации с врачом-неврологом. Правильно подобранное лечение способно существенно улучшить качество жизни пациента и замедлить прогрессирование болезни.