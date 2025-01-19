Боль в корнях волос неожиданно оказалась симптомом опасного недуга
Врач Самойлова связала боль в корнях волос с тревогой и депрессией
Боль в корнях волос неожиданно оказалась симптомом опасного недуга — ОКР. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Боль в корнях волос или в области кожи головы может указывать на обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР), тревожное состояние или депрессию, полагает врач-дерматолог Евгения Самойлова. Данный эффект, по её словам, называется триходинией.
«Считается, что триходиния — это часть симптома чувствительной кожи скальпа. Данное неприятное ощущение было описано в 1996 году, и пациенты обычно сообщают о нём: «как будто волосы были согнуты неправильно», или же ощущают это как «швы», — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что триходиния может как проявляться локально, так и охватить всю голову. Негативный эффект может быть следствием физического воздействия на кожу или возникнуть спонтанно. Однако важно учитывать, что данный недуг характерен для 76% пациентов, страдающих от психопатологических расстройств.
«Также боль может быть связана с воспалением вокруг сально-волосяного фолликула или повышенной экспрессией вещества P в волосяных фолликулах. Визуально кожа может быть не изменена, но иногда мы видим покраснение», — заключила собеседница «Газеты.ru».