Облысение и боль: Врач предупредила о последствиях беспечных прогулок без шапки

Многие не любят шапки — это немодно, портит прическу, мешает носить любимые наушники. Однако игнорирование головных уборов поздней осенью и зимой, когда температура на улице снижается, часто ведёт к респираторным и инфекционным заболеваниям. Об этом Life.ru заявила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«Дело в том, что на голове нет подкожного жира, который уберегает от перепада температур, фактически нет никакой защиты от холода. И если голова мерзнёт, это не просто неприятные ощущения. Большую часть тепла тело теряет через голову, поэтому переохлаждение головы — это серьёзный удар по иммунитету», — рассказала медик.

По её словам, если иммунная система крепкая, то прогулка без шапки не нанесёт вреда здоровью. Но если она ослаблена недосыпом, дефицитом витаминов, малоподвижным образом жизни, то при переохлаждении пострадает ещё больше и не сможет противостоять вирусам и бактериям, которые ждут возможности атаковать организм. Конечно, само по себе отсутствие шапки в холода не вызывает болезни, но служит спусковым крючком: простуды, грипп, синусит, отит, менингит, гайморит, а также обострения хронических заболеваний нередко начинаются именно с переохлаждения, считает медик.

Филёва также рассказала, что в голове очень много кровеносных сосудов. Под влиянием холода они сначала ненадолго сужаются, затем, когда человек попадает в тепло, сосуды расширяются, кровоток усиливается, что может привести к головным болям и головокружению. Она также добавила, что от перепада температур сосуды в коже головы спазмируются, что приводит к нарушению питания волосяных луковиц. Волосы ослабевают и начинают выпадать активнее, чем обычно.

Шапка защищает голову не только от мороза, но и от осадков и ветра. Влага на волосах и ветер охлаждают голову даже при комфортной температуре, а в холодное время года могут привести к переохлаждению или даже к обморожению ушей врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«Головной убор рекомендуется носить при температуре около и ниже 0 градусов в сухую безветренную погоду и при температуре ниже 10 градусов, если погода «радует» снегом, дождём или ветром. Но лучше всего ориентироваться на собственные ощущения: если голова начала мёрзнуть, по шее поползли мурашки — это повод надеть шапку или хотя бы накинуть капюшон», — заключила эксперт.