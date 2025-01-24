На вкус и цвет болезни разные: Врач объяснил, как диагностировать недуг по цвету языка

Язык человека может указать на его болезни. Например, при грибковой инфекции зачастую появляется белый налёт. А трещины и бороздки считаются признаками дефицита питательных веществ. Опухший язык может быть симптомом эндокринных заболеваний или аллергии. Об аутоиммунных проблемах, раке и инфекциях скажут язвы или пятна. Жжение или боль возникают при диабете и дефиците витаминов, рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Специалист подчеркнул, что зачастую внешний вид языка изменяется из-за недостатка гигиены, а не серьёзных болезней, поэтому паниковать раньше времени не стоит. Негативно повлиять на состояние органа могут также вредные привычки. Тем не менее даже цвет языка может указать на некоторые недуги.

«Этот метод диагностики использовался ещё в античные времена. У здорового человека язык имеет насыщенный розовый цвет. Бледный оттенок может говорить о нехватке железа или анемии, а ярко-красный — о дефиците витаминов или повышенной температуре тела», — отметил врач в интервью «Газете.ru».