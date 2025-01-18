Жуйте на здоровье: Названы неожиданные плюсы жевательной резинки для рта

Жевательная резинка без сахара может принести гораздо больше пользы, чем просто освежение дыхания. Она активно способствует поддержанию здоровья полости рта, снижая уровень кислотности и предотвращая размножение бактерий, что помогает избежать кариеса. Доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко отметил, что за 10 минут жевания одна резинка может на себя собрать до 100 миллионов микроорганизмов.

Кроме того, жевание помогает снижать уровень стресса. Британские учёные подтвердили, что у тех, кто жевал жвачку, отмечалось улучшение настроения и уменьшение стресса.

«Жевательная резинка может приносить пользу в самых разных аспектах — от поддержания здоровья ротовой полости до снижения стресса. Однако важно помнить, что она не может заменить регулярные визиты к специалистам и профилактические осмотры», — заявил врач в беседе с «Вечерней Москвой».