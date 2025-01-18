Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 05:06

Жуйте на здоровье: Названы неожиданные плюсы жевательной резинки для рта

Стоматолог Шевченко: Жвачка способствует поддержанию здоровья полости рта

Девушка жуёт жевательную резинку. Обложка © freepik

Девушка жуёт жевательную резинку. Обложка © freepik

Жевательная резинка без сахара может принести гораздо больше пользы, чем просто освежение дыхания. Она активно способствует поддержанию здоровья полости рта, снижая уровень кислотности и предотвращая размножение бактерий, что помогает избежать кариеса. Доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко отметил, что за 10 минут жевания одна резинка может на себя собрать до 100 миллионов микроорганизмов.

Кроме того, жевание помогает снижать уровень стресса. Британские учёные подтвердили, что у тех, кто жевал жвачку, отмечалось улучшение настроения и уменьшение стресса.

«Жевательная резинка может приносить пользу в самых разных аспектах — от поддержания здоровья ротовой полости до снижения стресса. Однако важно помнить, что она не может заменить регулярные визиты к специалистам и профилактические осмотры», — заявил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Стоматолог посоветовал меньше болтать на холоде, чтобы сберечь зубы
Стоматолог посоветовал меньше болтать на холоде, чтобы сберечь зубы

Ранее Life.ru рассказывал об экспериментах стоматолога из США Майлза Мэдисона, который выяснил, что красное вино окрашивает зубы гораздо больше, чем кока-кола, кофе или чай.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar