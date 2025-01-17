Стоматолог посоветовал меньше болтать на холоде, чтобы сберечь зубы

Многие родители во время зимних прогулок закрывают детям шарфами рты, чтобы холодный воздух не проник внутрь. Как оказалось, это рекомендуется делать и взрослым и не только из-за риска простуды, но и для здоровья зубов.

По словам стоматолога-терапевта Павла Лысенкова, холодный воздух негативно влияет на нашу улыбку, увеличивая чувствительность зубов. Также перепады температуры, которые появляются при возвращении домой с улицы, могут вызвать микротрещины на поверхности эмали. Риск возрастает в разы, если пить на морозе горячие напитки.

«Не рекомендуется и много разговаривать на улице при минусовых температурах, так как это тоже приводит к травмам эмали и пересыханию слизистой оболочки полости рта», — добавил стоматолог в беседе с «Газетой.ru».