Стоматолог объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми

Алкоголь не только пагубно влияет на нервную систему, работу ЖКТ и печень, но и может стать причиной проблем с зубами. Кислоты, содержащие в большом количестве в спиртных напитках, в особенности в коктейлях, ликёрах и винах, разрушают эмаль и приводят к кариесу. Об этом заявила РИАМО стоматолог Виктория Радько.

Она добавила, что из-за алкоголя зубы могут стать пористыми и менее гладкими. В результате человек может ощущать языком шероховатость. Также спиртное уменьшает секреции слюны, важной для защиты эмали и удаления остатков пищи между зубами. Это приводит к активному размножению бактерий во рту и налёту.

«Многие замечают ощущение шершавости на зубах после употребления вина. Дело в том, что в таком напитке содержатся танины — вещества, которые придают вину вяжущий эффект. Тонкий слой танинов остается на поверхности зубов и образует плёнку, которая вызывает ощущение шершавости», — сказала Радько.

Чтобы избежать проблем, после употребления алкоголя надо полоскать рот чистой водой. Это смоет остатки сахара и танинов с поверхности зубов и нейтрализует действие вредных кислот.