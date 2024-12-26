Стоматолог объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми
Стоматолог Радько: Кислоты в алкоголе разрушают эмаль и делают зубы шершавыми
Алкоголь не только пагубно влияет на нервную систему, работу ЖКТ и печень, но и может стать причиной проблем с зубами. Кислоты, содержащие в большом количестве в спиртных напитках, в особенности в коктейлях, ликёрах и винах, разрушают эмаль и приводят к кариесу. Об этом заявила РИАМО стоматолог Виктория Радько.
Она добавила, что из-за алкоголя зубы могут стать пористыми и менее гладкими. В результате человек может ощущать языком шероховатость. Также спиртное уменьшает секреции слюны, важной для защиты эмали и удаления остатков пищи между зубами. Это приводит к активному размножению бактерий во рту и налёту.
«Многие замечают ощущение шершавости на зубах после употребления вина. Дело в том, что в таком напитке содержатся танины — вещества, которые придают вину вяжущий эффект. Тонкий слой танинов остается на поверхности зубов и образует плёнку, которая вызывает ощущение шершавости», — сказала Радько.
Чтобы избежать проблем, после употребления алкоголя надо полоскать рот чистой водой. Это смоет остатки сахара и танинов с поверхности зубов и нейтрализует действие вредных кислот.
Ранее Life.ru писал о продуктах, полезных для зубов. Основными источниками кальция и казеина является молочка: творог, молоко, сыр и прочее. Они помогают восстанавливать эмаль и поддерживать баланс pH в полости рта. Предотвратить воспаление дёсен можно, если регулярно есть шпинат, брокколи, салат и другие зелёные овощи. Эти продукты богаты магнием, фолиевой кислотой, а также кальцием и витаминами группы B.