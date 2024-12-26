Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 15:07

Стоматолог объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми

Стоматолог Радько: Кислоты в алкоголе разрушают эмаль и делают зубы шершавыми

Алкоголь не только пагубно влияет на нервную систему, работу ЖКТ и печень, но и может стать причиной проблем с зубами. Кислоты, содержащие в большом количестве в спиртных напитках, в особенности в коктейлях, ликёрах и винах, разрушают эмаль и приводят к кариесу. Об этом заявила РИАМО стоматолог Виктория Радько.

Она добавила, что из-за алкоголя зубы могут стать пористыми и менее гладкими. В результате человек может ощущать языком шероховатость. Также спиртное уменьшает секреции слюны, важной для защиты эмали и удаления остатков пищи между зубами. Это приводит к активному размножению бактерий во рту и налёту.

«Многие замечают ощущение шершавости на зубах после употребления вина. Дело в том, что в таком напитке содержатся танины — вещества, которые придают вину вяжущий эффект. Тонкий слой танинов остается на поверхности зубов и образует плёнку, которая вызывает ощущение шершавости», — сказала Радько.

Врач раскрыла опасность новогодних застолий для зубов
Врач раскрыла опасность новогодних застолий для зубов

Чтобы избежать проблем, после употребления алкоголя надо полоскать рот чистой водой. Это смоет остатки сахара и танинов с поверхности зубов и нейтрализует действие вредных кислот.

Ранее Life.ru писал о продуктах, полезных для зубов. Основными источниками кальция и казеина является молочка: творог, молоко, сыр и прочее. Они помогают восстанавливать эмаль и поддерживать баланс pH в полости рта. Предотвратить воспаление дёсен можно, если регулярно есть шпинат, брокколи, салат и другие зелёные овощи. Эти продукты богаты магнием, фолиевой кислотой, а также кальцием и витаминами группы B.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar