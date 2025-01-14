Не кофе: Врач раскрыл, какой напиток больше всего окрашивает зубы

Стоматолог из США Майлз Мэдисон экспериментировал и выяснил, что красное вино окрашивает зубы гораздо больше, чем кока-кола, красное вино, кофе или чай. Результаты исследования приводит Daily Mail.

Врач взял четыре удалённых зуба и поместил в сосуды с напитками на десять дней. Более прочих окрасился зуб, который хранился в красном вине.

«Красное вино окрасило весь зуб, включая эмаль и корень, в фиолетовый цвет», — рассказал стоматолог.

Кола же сделала зуб не только тёмным, но и разъела его. Причиной тому послужила кислота в составе напитка. В свою очередь, зуб, хранившийся в кофе, стал желтоватым, а его корень — насыщенно-коричневого цвета. Меньше всего пигмента на зубе оставил чай.