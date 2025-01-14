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14 января, 12:10

Не кофе: Врач раскрыл, какой напиток больше всего окрашивает зубы

Стоматолог Мэдисон установил, что красное вино окрашивает зубы сильнее, чем кофе

Стоматолог из США Майлз Мэдисон экспериментировал и выяснил, что красное вино окрашивает зубы гораздо больше, чем кока-кола, красное вино, кофе или чай. Результаты исследования приводит Daily Mail.

Врач взял четыре удалённых зуба и поместил в сосуды с напитками на десять дней. Более прочих окрасился зуб, который хранился в красном вине.

«Красное вино окрасило весь зуб, включая эмаль и корень, в фиолетовый цвет», — рассказал стоматолог.

Кола же сделала зуб не только тёмным, но и разъела его. Причиной тому послужила кислота в составе напитка. В свою очередь, зуб, хранившийся в кофе, стал желтоватым, а его корень — насыщенно-коричневого цвета. Меньше всего пигмента на зубе оставил чай.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве умер молодой человек, приехавший из Иркутска на новогодние праздники, чтобы навестить родственников и заодно вылечить зубы. Именно поход к стоматологу оказался смертельным. 11 зубов за один приём вылечить не удалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo

Николай Рюмин
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