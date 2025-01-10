В Москве парень решил вылечить 11 зубов за один раз и умер

В Москве скончался молодой человек, приехавший из Иркутска на новогодние праздники, чтобы навестить родственников и заодно вылечить зубы. Именно поход к стоматологу оказался смертельным.

Как сообщает сайт MK.ru, 19-летний парень записался к дантисту, которого уже посещал. Приём назначили на 16:00 8 января. В процессе врач заявил, что нужно вылечить 11 зубов. Пациент согласился и ушёл из кабинета только в 20:00, отдав за медицинские услуги 70 тысяч рублей. За четыре часа ему трижды вкололи анестезию.

Вечером молодой человек чувствовал себя хорошо и поужинал перед тем, как отправится спать. 9 января около восьми утра его родственница пришла, чтобы разбудить юношу, но тот не просыпался. Тогда женщина вызвала врачей, но по приезду они лишь констатировали смерть, причиной которой стала остановка сердца во сне.