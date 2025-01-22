Стоматолог раскрыла опасность отбеливающей зубной пасты

Многие люди на постоянной основе пользуются отбеливающими пастами в надежде сделать зубы более светлыми. Однако в погоне за красивой улыбкой, можно истончить эмаль и заработать повышенную чувствительность зубов, заявила стоматолог-терапевт Полина Солдаткина.

«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налёта с её поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если её структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — пояснила врач в беседе с «Газетой.ru».

Она добавила, что пользоваться отбеливающими пастами можно только после консультации со стоматологом и при отсутствии противопоказаний. Причём даже в таком случае нельзя чистить зубы такими пастами чаще одного раза в неделю.