Стоматолог объяснила, какие зубные пасты очень вредны для полости рта

Правила здорового образа жизни предполагают регулярную чистку зубов, однако далеко не все знают, что неправильный выбор зубной пасты может привести к негативным последствиям. Какие средства вредны для полости рта, объяснила стоматолог Алина Дмитрова.

Она подчеркнула, что хлоргексидин, который содержится в некоторых зубных пастах, может вызвать дисбактериоз. Это значит, что при длительном применении могут погибнуть не только вредные, но и полезные бактерии, которые отвечают за иммунитет полости рта.

"Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени — обычно это две недели, не больше", — предупредила специалист.

Как отмечает "Газета.ru", эксперт также рассказала, что различные красители, ароматизаторы и прочие добавки могут вызывать аллергическую реакцию. Стоматолог порекомендовала внимательно следить за ощущениями при первом использовании новой зубной пасты или подбирать её совместно со специалистами.