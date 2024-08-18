Стоматолог объяснила, какие зубные пасты очень вредны для полости рта
Стоматолог Дмитрова: Хлоргексидин в пастах может вызвать дисбактериоз
Правила здорового образа жизни предполагают регулярную чистку зубов, однако далеко не все знают, что неправильный выбор зубной пасты может привести к негативным последствиям. Какие средства вредны для полости рта, объяснила стоматолог Алина Дмитрова.
Она подчеркнула, что хлоргексидин, который содержится в некоторых зубных пастах, может вызвать дисбактериоз. Это значит, что при длительном применении могут погибнуть не только вредные, но и полезные бактерии, которые отвечают за иммунитет полости рта.
"Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени — обычно это две недели, не больше", — предупредила специалист.
Как отмечает "Газета.ru", эксперт также рассказала, что различные красители, ароматизаторы и прочие добавки могут вызывать аллергическую реакцию. Стоматолог порекомендовала внимательно следить за ощущениями при первом использовании новой зубной пасты или подбирать её совместно со специалистами.
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