Врач перечислил первые признаки гипотиреоза, от которого страдают в любом возрасте

Гипотиреоз встречается в любом возрасте, но чаще всего недуг проявляется у женщин перед началом климакса. Для данного состояния характерна нехватка гормонов, вследствие чего нарушается работа эндокринной системы. Тем не менее определить болезнь проблематично из-за схожести симптомов с признаками других недугов.

Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что гипотиреоз связан с нехваткой йода или с нарушениями работы щитовидной железы. Зачастую на недуг указывают такие признаки, как сильная слабость и сонливость, выпадение волос, отёки и припухлости лица и резкое ожирение.