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15 февраля, 14:19

Врач перечислил первые признаки гипотиреоза, от которого страдают в любом возрасте

Врач Кондрахин: Гипотиреоз встречается в любом возрасте

Гипотиреоз встречается в любом возрасте, но чаще всего недуг проявляется у женщин перед началом климакса. Для данного состояния характерна нехватка гормонов, вследствие чего нарушается работа эндокринной системы. Тем не менее определить болезнь проблематично из-за схожести симптомов с признаками других недугов.

Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что гипотиреоз связан с нехваткой йода или с нарушениями работы щитовидной железы. Зачастую на недуг указывают такие признаки, как сильная слабость и сонливость, выпадение волос, отёки и припухлости лица и резкое ожирение.

«Гипотиреоз встречается в любом возрасте. Иногда болеют дети, также диагностируют недуг и у мужчин. Но чаще болеют женщины в возрасте, близком к началу климакса», — заключил эксперт.

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pixabay / orzalaga

Борис Эльфанд
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