Названы продукты, которые помогают предотвратить болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания молодеют, но предотвратить их проще, чем кажется. Основой профилактики является здоровый образ жизни, правильное питание и регулярная диагностика. Врач Елена Резник рекомендует проходить обследования раз в полгода, включая ЭКГ и анализы на холестерин.

Ключ к здоровью сердца — средиземноморская диета. Ешьте больше овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов. Полезны растительные масла, особенно льняное и оливковое. Исключите жирные и копчёные продукты, сладости и соль, советует медик.

«Необходимо придерживаться средиземноморской диеты с потреблением более 200 граммов фруктов и 200 граммов овощей (кроме картофеля) в сутки, растительных масел, морепродуктов, употреблять около 30 граммов орехов в сутки, 30–45 граммов цельнозерновых продуктов, ограничить потребление соли, отказаться от алкоголя и курения», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Некоторые витамины также играют важную роль: витамин D защищает сердце, витамин С борется со свободными радикалами, а витамин Е укрепляет сосуды.

Ещё один способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — здоровый образ жизни. Рекомендуется дозированная физическая нагрузка. Это может быть ходьба, плавание, езда на велосипеде.