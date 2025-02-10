Курение, алкоголь и лишний вес: Врач развенчал распространённые мифы о здоровье сердца

Один из самых опасных мифов — это убеждение, что болезни сердца касаются только пожилых людей. Сердечно-сосудистый хирург высшей категории, заведующий дневным стационаром НКЦ 2 РНЦХ Дмитрий Некрасов в беседе с Life.ru объяснил, что на самом деле проблемы с сердечно-сосудистой системой могут начаться даже у молодых людей из-за вредных привычек, стресса, курения и употребления алкоголя.

Ещё одно распространенное заблуждение — лишний вес не влияет на сердце. На самом деле каждый лишний килограмм сверх индекса массы тела 25 увеличивает нагрузку на главный орган, повышая риск инфаркта. У женщин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 8%, а у мужчин — на 10%.

Самый опасный миф — алкоголь защищает от болезней сердца. На самом деле, алкоголь никак не защищает, а наоборот, ухудшает состояние. В любых дозировках алкоголь содержит токсины, которые негативно влияют на сердце и сосуды. Кроме того, профилактика одним бокалом вина редко ограничивается. Для сердца лучше всего подходят обычные напитки: негазированная вода, чай, кофе в умеренных количествах. Дмитрий Некрасов Сердечно-сосудистый хирург высшей категории, заведующий дневным стационаром НКЦ 2 РНЦХ

Также существует заблуждение о том, что все жиры вредны для сердца. На самом деле насыщенные жиры животного происхождения действительно способствуют отложению атеросклеротических бляшек в сосудах, включая коронарные артерии. А растительные жиры и рыбий жир, содержащий омега-3, снижают уровень «плохого» холестерина и защищают от болезней сердца. Однако злоупотреблять ими врач не советует.

Некоторые же считают, что только спорт укрепляет сердце. Но умеренная физическая активность, такая как ходьба, плавание или езда на велосипеде, гораздо полезнее для органа, чем интенсивные тренировки. Также полезны занятия на велотренажёре и прогулки на свежем воздухе.

Некрасов выделил ещё один миф — отказ от курения не спасёт от инфаркта. По словам специалиста, курение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз. После отказа от этой привычки организм постепенно восстанавливается, особенно если сочетать это с физической активностью и правильным питанием.

«Чем дольше человек курил, тем больше времени потребуется на восстановление, но оно возможно. Важно сочетать отказ от курения с физической активностью, правильным питанием и, при необходимости, медикаментозной поддержкой», — заключил врач.