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8 февраля, 09:48

«Сердце встанет»: Кому грозит рекордно высокое атмосферное давление в Москве за всю историю

Врач Бурнацкая: Высокое атмосферное давление опасно для людей с больным сердцем

Скачки атмосферного давления особо опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При таких погодных условиях может усиливаться нагрузка на сердце, что может закончиться госпитализацией. Об этом предупредила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

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Также при высоком атмосферном давлении может наблюдаться обострение хронических заболеваний. Они могут сопутствоваться головными болями, повышенной раздражительностью и болевыми ощущениями в суставах.

«Некоторые люди отмечают, что в условиях высокой атмосферы могут ощущаться боли в суставах и ухудшение состояния при наличии артритов или других воспалительных заболеваний. Также у некоторых людей повышенное атмосферное давление может вызывать раздражительность или тревожность», — отметила медик в беседе с РИАМО.

Отметим, что рекордное атмосферное давление прогнозируется в Москве и Санкт-Петербурге в эти выходные. Рост показателей метеорологи начали фиксировать уже в минувшую пятницу. Из-за неблагоприятных погодных условий в Пулково отменили десятки рейсов.

Обложка ©

freepik/stefamerpik

Алёна Зиновьева
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