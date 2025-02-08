«Сердце встанет»: Кому грозит рекордно высокое атмосферное давление в Москве за всю историю

Скачки атмосферного давления особо опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При таких погодных условиях может усиливаться нагрузка на сердце, что может закончиться госпитализацией. Об этом предупредила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Также при высоком атмосферном давлении может наблюдаться обострение хронических заболеваний. Они могут сопутствоваться головными болями, повышенной раздражительностью и болевыми ощущениями в суставах.