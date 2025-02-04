Москвичей предупредили о рекордных трёх семёрках атмосферного давления

Впервые в истории метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года, атмосферное давление в Москве поднимется до 775 — 777 миллиметров ртутного столба. Причиной тому станет антициклон, надвигающийся на столицу с востока. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как утверждает специалист, сейчас действие антициклона особенно ярко выражено над азиатской частью России. За несколько дней он распространит своё влияние на запад, перевалит через Урал и застынет над европейской территорией страны. Подобное явление встречается крайне редко.

«Уже сегодня давление выше нормы на 8-10 миллиметров ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на 5 миллиметров ртутного столба. Максимум прогнозируется в субботу – 775-777 миллиметров ртутного столба», — сообщил метеоролог.

Подобные показатели будут рекордными не только для февраля, но и для всего времени. Ранее такого атмосферного давления в столице зафиксировано не было.