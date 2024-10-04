Врач назвал четыре правила, которые помогут сохранить продуктивность во время магнитных бурь

Пока на Земле бушуют магнитные бури из-за вспышек на Солнце, очень важно постараться сохранить продуктивность. Помогут в этом четыре правила, которые назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Собеседник «Москвы 24» отметил, что магнитные бури увеличивают нагрузку на организм, поэтому в этот период следует уделять особое внимание здоровому питанию, в частности, отказаться от тяжёлой пищи.

«На переваривание тяжёлых продуктов — жирного, жареного, копчёного — организм тратит много времени и сил, создаётся нагрузка. Плюс ещё идёт нагрузка извне — магнитная буря. Поэтому организм может перегрузиться, и человек почувствует дискомфорт», — объяснил эксперт.

По этой же причине он рекомендовал отказаться от стимуляторов — кофе и чая. Кроме того, в период магнитных бурь особенно важно высыпаться, лучше не менее восьми часов. В ином случае накапливается усталость, которая способствует развитию стресса.

Для сохранения продуктивности также важен здоровый образ жизни. Врач рекомендовал заниматься спортом, но ставить сверхзадачи не следует. Перенапряжение может ухудшить ситуацию.