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4 октября, 15:46

Врач назвал четыре правила, которые помогут сохранить продуктивность во время магнитных бурь

Врач Кондрахин: Во время магнитных бурь следует отказаться от тяжёлой пищи

Пока на Земле бушуют магнитные бури из-за вспышек на Солнце, очень важно постараться сохранить продуктивность. Помогут в этом четыре правила, которые назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Собеседник «Москвы 24» отметил, что магнитные бури увеличивают нагрузку на организм, поэтому в этот период следует уделять особое внимание здоровому питанию, в частности, отказаться от тяжёлой пищи.

«На переваривание тяжёлых продуктов — жирного, жареного, копчёного — организм тратит много времени и сил, создаётся нагрузка. Плюс ещё идёт нагрузка извне — магнитная буря. Поэтому организм может перегрузиться, и человек почувствует дискомфорт», — объяснил эксперт.

По этой же причине он рекомендовал отказаться от стимуляторов — кофе и чая. Кроме того, в период магнитных бурь особенно важно высыпаться, лучше не менее восьми часов. В ином случае накапливается усталость, которая способствует развитию стресса.

Для сохранения продуктивности также важен здоровый образ жизни. Врач рекомендовал заниматься спортом, но ставить сверхзадачи не следует. Перенапряжение может ухудшить ситуацию.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Земле начался пик мощнейшей магнитной бури. При этом эксперт не исключил «массового психоза» из-за природного явления.

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Freepik

Борис Эльфанд
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