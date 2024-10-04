Врач назвал четыре правила, которые помогут сохранить продуктивность во время магнитных бурь
Врач Кондрахин: Во время магнитных бурь следует отказаться от тяжёлой пищи
Пока на Земле бушуют магнитные бури из-за вспышек на Солнце, очень важно постараться сохранить продуктивность. Помогут в этом четыре правила, которые назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Собеседник «Москвы 24» отметил, что магнитные бури увеличивают нагрузку на организм, поэтому в этот период следует уделять особое внимание здоровому питанию, в частности, отказаться от тяжёлой пищи.
«На переваривание тяжёлых продуктов — жирного, жареного, копчёного — организм тратит много времени и сил, создаётся нагрузка. Плюс ещё идёт нагрузка извне — магнитная буря. Поэтому организм может перегрузиться, и человек почувствует дискомфорт», — объяснил эксперт.
По этой же причине он рекомендовал отказаться от стимуляторов — кофе и чая. Кроме того, в период магнитных бурь особенно важно высыпаться, лучше не менее восьми часов. В ином случае накапливается усталость, которая способствует развитию стресса.
Для сохранения продуктивности также важен здоровый образ жизни. Врач рекомендовал заниматься спортом, но ставить сверхзадачи не следует. Перенапряжение может ухудшить ситуацию.
Ранее Life.ru сообщал, что на Земле начался пик мощнейшей магнитной бури. При этом эксперт не исключил «массового психоза» из-за природного явления.