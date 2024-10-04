На Земле начался пик мощнейшей магнитной бури. Эксперт не исключил «массового психоза»
Психолог Кичаев: Магнитная буря может спровоцировать конфликты
Магнитная буря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
На Земле началась новая мощная магнитная буря. Как рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев, это явление чаще действует на метеозависимых людей, а для остальных оно не представляет опасности. Однако обычные люди тоже могут «подхватить» настроение метеочувствительных и стать агрессивными и вспыльчивыми.
Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут «за компанию» перенять на себя агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость, а также могут начать сами в себе искать симптомы и верить в это. Также могут учащаться случаи избиений на улицах, конфликты. Такое происходит ещё в периоды сезонного обострения. На маньяков, например, не очень сильно влияет внешний фактор, у него есть своя история, но магнитная буря может спровоцировать его на новое нападение.
Напомним, 3 октября на Солнце была зафиксирована мощнейшая за семь лет вспышка. Нынешнее событие имеет балл X9.1, а 6 сентября 2017 года вспышка достигала уровня X9.3. После такого Землю накроет магнитная буря. Учёные ожидают, что первый её пик начнётся 4 октября около 11:00 мск.