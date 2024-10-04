На Земле начался пик мощнейшей магнитной бури. Эксперт не исключил «массового психоза»

Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут «за компанию» перенять на себя агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость, а также могут начать сами в себе искать симптомы и верить в это. Также могут учащаться случаи избиений на улицах, конфликты. Такое происходит ещё в периоды сезонного обострения. На маньяков, например, не очень сильно влияет внешний фактор, у него есть своя история, но магнитная буря может спровоцировать его на новое нападение.