Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

На Земле начался пик мощнейшей магнитной бури. Эксперт не исключил «массового психоза»

Психолог Кичаев: Магнитная буря может спровоцировать конфликты

4 октября, 05:00
Магнитная буря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Магнитная буря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На Земле началась новая мощная магнитная буря. Как рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев, это явление чаще действует на метеозависимых людей, а для остальных оно не представляет опасности. Однако обычные люди тоже могут «подхватить» настроение метеочувствительных и стать агрессивными и вспыльчивыми.

Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут «за компанию» перенять на себя агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость, а также могут начать сами в себе искать симптомы и верить в это. Также могут учащаться случаи избиений на улицах, конфликты. Такое происходит ещё в периоды сезонного обострения. На маньяков, например, не очень сильно влияет внешний фактор, у него есть своя история, но магнитная буря может спровоцировать его на новое нападение.

Александр Кичаев

Психолог

Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут «за компанию» перенять на себя агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость, а также могут начать сами в себе искать симптомы и верить в это. Также могут учащаться случаи избиений на улицах, конфликты. Такое происходит ещё в периоды сезонного обострения. На маньяков, например, не очень сильно влияет внешний фактор, у него есть своя история, но магнитная буря может спровоцировать его на новое нападение.
Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут «за компанию» перенять на себя агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость, а также могут начать сами в себе искать симптомы и верить в это. Также могут учащаться случаи избиений на улицах, конфликты. Такое происходит ещё в периоды сезонного обострения. На маньяков, например, не очень сильно влияет внешний фактор, у него есть своя история, но магнитная буря может спровоцировать его на новое нападение.
Впервые за 7 лет: как пережить аномально сильную магнитную бурю 4 и 5 октября
Впервые за 7 лет: как пережить аномально сильную магнитную бурю 4 и 5 октября

Напомним, 3 октября на Солнце была зафиксирована мощнейшая за семь лет вспышка. Нынешнее событие имеет балл X9.1, а 6 сентября 2017 года вспышка достигала уровня X9.3. После такого Землю накроет магнитная буря. Учёные ожидают, что первый её пик начнётся 4 октября около 11:00 мск.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!