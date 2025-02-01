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1 февраля, 08:37

Лето в Россию придёт раньше, но возможна экстремальная погода, спрогнозировал синоптик

Синоптик Шувалов: В 2025 году лето в Россию придёт раньше

Лето в Россию в этом году придёт раньше. Обложка © Life.ru

Лето в Россию в этом году придёт раньше. Обложка © Life.ru

В 2025 году лето в Россию придёт раньше, скорее всего, оно окажется нормальным или жарким. Тем не менее экстремальная погода не исключена. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Шувалов. Он подчеркнул, что точные прогнозы пока давать преждевременно, нужно учитывать не только прошлогодние данные, но и тенденции по изменению климата.

«Можно говорить только о вероятности того или иного сценария в летние месяцы. Около 30% вероятности того, что будет холодное лето. Всё остальное — шансы на нормальное или жаркое. Об экстремальных явлениях можно говорить только в рамках краткосрочных прогнозов», — отметил эксперт.

По его словам, в России количество экстремальных погодных явлений за последнее десятилетие выросло на четверть. Кроме того, синоптик добавил, что климатические тенденции указывают на увеличение летнего периода, то есть велика вероятность, что в этом году лето наступит раньше.

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Борис Эльфанд
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