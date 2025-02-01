Лето в Россию придёт раньше, но возможна экстремальная погода, спрогнозировал синоптик

В 2025 году лето в Россию придёт раньше, скорее всего, оно окажется нормальным или жарким. Тем не менее экстремальная погода не исключена. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Шувалов. Он подчеркнул, что точные прогнозы пока давать преждевременно, нужно учитывать не только прошлогодние данные, но и тенденции по изменению климата.

«Можно говорить только о вероятности того или иного сценария в летние месяцы. Около 30% вероятности того, что будет холодное лето. Всё остальное — шансы на нормальное или жаркое. Об экстремальных явлениях можно говорить только в рамках краткосрочных прогнозов», — отметил эксперт.