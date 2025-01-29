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Регион
29 января, 09:39

Климатолог рассказал об опасных последствиях тёплой зимы в России

Климатолог Терешонок: В РФ из-за потепления может пострадать сельское хозяйство

В этом году зима удивляет россиян своим теплом. Жители Центральной России в декабре и январе так и не ощутили морозов. Выше климатической нормы температура обещает быть и в феврале. К чему может привести дальнейшее потепление в стране, объяснил климатолог Николай Терешонок.

«Потепление происходит циклично, многоступенчато, можно сказать. Но оно неуклонно растёт. К чему может привести? Конечно, многие пишут, что да, для России это хорошо. Но я думаю, что плохо — и для России, и для других стран мира плохо», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Он объяснил, что из-за потепления в РФ может пострадать сельское хозяйство, особенно на юге страны. Из-за капризов погоды в некоторых регионах наблюдается то засуха, то потопы, что плохо влияет на почву и растения. Из-за недостатка снега земля промёрзла, из-за чего может пострадать аграрный сектор.

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«Когда промёрзшая почва и присутствие снежных покровов, то они как заморожены до весны, так и сохраняются. А потом происходит таяние к началу вегетации растений. А сейчас всё уходит туда, под землю», — высказался климатолог.

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Кроме того, может пострадать судоходство. Грунтовые воды уходят глубоко в землю, что сказывается на уровне рек. Поэтому в быстрой перестройке климата, которая сейчас наблюдается, ничего хорошего нет, заключил эксперт.

Ранее климатолог назвал вероятного виновника аномально тёплой зимы в России. Есть мнение, что на погоде могли сказаться выбросы газа после аварий на газопроводах «Северный поток». Этот газ дал в десятки раз больше парникового эффекта, чем углекислый. С тех пор прошло почти три года, а это как раз то время, чтобы вызвать подобный климатический сбой.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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