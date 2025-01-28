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28 января, 07:56

Аномально тёплый январь в России сочли «отголоском» подрыва «Северных потоков»

Климатолог Терешонок связал аномальное тепло зимой с подрывом «Северных потоков»

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок нашёл неожиданного виновника весенней погоды в январе 2025 года. По мнению специалиста, аномальное тепло могли вызвать выбросы газа после аварий на газопроводах «Северный поток».

«Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые учёные пишут, что этого количества мало. Но это неправда», сказал Терешонок в беседе с агентством «Москва»

Климатолог подчеркнул, что никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе, поэтому нынешняя ситуация является непредсказуемой.

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Напомним, «Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. Примечательно, что европейские страны до сих пор не могут найти виновных, а Россию к расследованию не допускают. Спустя 2 года Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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