Аномально тёплый январь в России сочли «отголоском» подрыва «Северных потоков»

«Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые учёные пишут, что этого количества мало. Но это неправда», – сказал Терешонок в беседе с агентством «Москва»