«Дерево с опятами»: В Подмосковье в январе взошли грибы

Она даже опубликовала фотографию, на который показала дерево с опятами на нём. Синоптик уточнила, что необычное явление заметили на даче на юге Московской области.

«В текущем январе в Подмосковье всё не по правилам: от снежного покрова остались лишь воспоминания, на улице тепло, как в апреле. Но и этого природе оказалось мало. На юге Подмосковья, на дачных участках, появились грибы. И это не весенние сморчки или строчки, а настоящие опята», — написала она, добавив, что погода в столичном регионе больше похожа на ту, что характерна для середины октября.