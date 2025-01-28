«Дерево с опятами»: В Подмосковье в январе взошли грибы
Синоптик Позднякова: В Подмосковье появились грибы из-за октябрьской погоды
На юге Московской области заметили дерево с опятами. Обложка © Telegram / Погода с Татьяной Поздняковой
В конце января в Подмосковье начали расти грибы. Такие лесные нонсенсы произошли из-за аномально тёплой погоды, напоминающей осень. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она даже опубликовала фотографию, на который показала дерево с опятами на нём. Синоптик уточнила, что необычное явление заметили на даче на юге Московской области.
«В текущем январе в Подмосковье всё не по правилам: от снежного покрова остались лишь воспоминания, на улице тепло, как в апреле. Но и этого природе оказалось мало. На юге Подмосковья, на дачных участках, появились грибы. И это не весенние сморчки или строчки, а настоящие опята», — написала она, добавив, что погода в столичном регионе больше похожа на ту, что характерна для середины октября.
Напомним, что ранее сообщалось о грибниках из Подмосковья, которые были поражены количеством грибов, найденных среди снега. Любители опят и других видов собрали целые корзины. Грибы появились благодаря аномально тёплой погоде. По данным синоптиков, настоящая зима в этом году в России так не наступит.