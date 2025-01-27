Россиян предупредили о голодных и злых медведях-шатунах
Жителей Калужской области предупредили о медведях-шатунах из-за тёплой погоды
Жителей Калужской области предупредили об опасности из-за медведей, которые преждевременно вышли из спячки из-за тёплой погоды. Особенно следует остерегаться шатунов, сообщает региональная организация «Калугаоблохота».
«Друзья, хотим предупредить вас о том, что в такую тёплую зиму некоторые животные могут выйти из спячки. Наиболее опасны могут быть медведи-шатуны. Они не впадают в спячку из-за проблем со здоровьем или недостатка жировых запасов», — говорится в сообщении.
Жителям области напомнили, что такие медведи могут вести достаточно нетипично: выходить к населённым пунктам, разорять мусорные баки и нападать на домашних животных. Горожан попросили быть крайне осторожными и не гулять рядом с лесами.
Ранее Life.ru рассказал, что в Московском зоопарке из-за потепления из спячки вышли два гималайских медведя. Животные перепутали зиму с весной, проснулись и начали ходить по берлоге. Сообщается, что сон этих животных очень чуткий, они могут проснуться даже от обычного шума. Сейчас мишки снова заснули.
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