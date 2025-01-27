Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 08:33

Россиян предупредили о голодных и злых медведях-шатунах

Жителей Калужской области предупредили о медведях-шатунах из-за тёплой погоды

Жителей Калужской области предупредили об опасности из-за медведей, которые преждевременно вышли из спячки из-за тёплой погоды. Особенно следует остерегаться шатунов, сообщает региональная организация «Калугаоблохота».

«Друзья, хотим предупредить вас о том, что в такую тёплую зиму некоторые животные могут выйти из спячки. Наиболее опасны могут быть медведи-шатуны. Они не впадают в спячку из-за проблем со здоровьем или недостатка жировых запасов», — говорится в сообщении.

Жителям области напомнили, что такие медведи могут вести достаточно нетипично: выходить к населённым пунктам, разорять мусорные баки и нападать на домашних животных. Горожан попросили быть крайне осторожными и не гулять рядом с лесами.

В США подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника
В США подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника

Ранее Life.ru рассказал, что в Московском зоопарке из-за потепления из спячки вышли два гималайских медведя. Животные перепутали зиму с весной, проснулись и начали ходить по берлоге. Сообщается, что сон этих животных очень чуткий, они могут проснуться даже от обычного шума. Сейчас мишки снова заснули.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar