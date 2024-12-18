В США подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, он умер спустя несколько дней. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.

Согласно информации агентства, 9 декабря охотники гонялись за медведем, который забрался на дерево. Один из них выстрелил в зверя, и тот упал на другого. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных травм 13 декабря.