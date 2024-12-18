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18 декабря, 19:27

В США подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника

В Вирджинии раненый медведь упал с дерева на охотника, мужчина скончался

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, он умер спустя несколько дней. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.

Согласно информации агентства, 9 декабря охотники гонялись за медведем, который забрался на дерево. Один из них выстрелил в зверя, и тот упал на другого. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных травм 13 декабря.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Приморском крае медведь напал на мужчину, который пытался его поймать прямо в берлоге. Охотник не смог защититься, так как у него заклинило ружьё в самый критический момент. В настоящее время природоохранные инспекторы занимаются поисками хищника, поскольку проснувшийся медведь может отправиться в поисках пищи к ближайшим поселениям.

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Shutterstock / FOTODOM / Perpis

Александра Мышляева
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