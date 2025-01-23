«Спутали с весной»: Московские мишки Аладдин и Бабуля проснулись из-за оттепели
В Московском зоопарке проснулись гималайские медведи из-за внезапного потепления
Гималайский медведь в зоопарке в Москве. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
В Московском зоопарке проснулись два гималайских медведя из-за внезапно пришедшего в регион потепления. Об этом рассказали в самом учреждении. Мишки почувствовали оттепель и спутали зиму с весной, поэтому встали и начали ходить по берлоге.
«Во время оттепели гималайские медведи Аладдин и Бабуля, живущие на «Острове зверей» на новой территории, ненадолго выходили из спячки. Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», — говорится в тексте.
В зоопарке подчеркнули, что сон медведей очень чуткий и их реакция на потепление не стала чем-то удивительным и шокирующим. Более того, по словам работников, животных можно легко разбудить, если очень громко начать шуметь, поэтому уборку в помещениях проводят аккуратно и тихо.
Ранее сообщалось, что в зоопарк Нижнего Новгорода подкинули маленькую тигрицу с переломами на лапках. Сейчас ею занимаются ветеринары из Ленинградской области, специализирующиеся на диких кошках. Предварительно, многочисленные травмы вызваны ненадлежащим кормлением, возможно, тигрёнка держали в качестве «живой игрушки», а позже решили от него отказаться, не сумев обеспечить хороший уход.