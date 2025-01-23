«Спутали с весной»: Московские мишки Аладдин и Бабуля проснулись из-за оттепели

В Московском зоопарке проснулись два гималайских медведя из-за внезапно пришедшего в регион потепления. Об этом рассказали в самом учреждении. Мишки почувствовали оттепель и спутали зиму с весной, поэтому встали и начали ходить по берлоге.

«Во время оттепели гималайские медведи Аладдин и Бабуля, живущие на «Острове зверей» на новой территории, ненадолго выходили из спячки. Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», — говорится в тексте.

В зоопарке подчеркнули, что сон медведей очень чуткий и их реакция на потепление не стала чем-то удивительным и шокирующим. Более того, по словам работников, животных можно легко разбудить, если очень громко начать шуметь, поэтому уборку в помещениях проводят аккуратно и тихо.