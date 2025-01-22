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22 января, 11:45

Нашла ухажёра и друга-тигра: Спасённая от живодёра медведица Маша учинила переполох в зоопарке

Медведица Маша из Ленобласти не смогла впасть в спячку и разбудила медведя Гошу

Медведица Маша. Фото © Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Медведица Маша. Фото © Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Прошёл месяц с момента переезда бурой медведицы Маши из Ленинградской области в зоопарк «Ноев ковчег» Новгородской области. За это время хищница успела обзавестись двумя друзьями, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Медведица Маша. Видео © Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Медведицу изъяли у живодёра, который содержал её в плохих условиях, а однажды надолго уехал, оставив без воды и еды. Неравнодушные специалисты Росприроднадзора нашли Маше новый дом.

В зоопарке самка сразу же устроила переполох. Она, как все остальные медведи, не впала в зимнюю спячку, так как с детства жила с людьми и не знает, как это делать. Не дала Маша выспаться и своему соседу — бурому медведю Гоше. Проснувшись, он сразу же стал активно ухаживать за самкой, но той его ухаживания не очень интересны.

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Вскоре у медведей появился сосед — белый тигр Шейх. Сначала он не очень нравился Маше, но потом животные подружились. В ближайшее время в вольере медведицы появится берлога, где она сможет отдыхать. А пока по ночам Маша зарывается в сено.

Ранее Life.ru рассказывал о новом жителе Московского зоопарка. Впервые за 40 лет там поселился самец американской норки. Зверька назвали Чебурашка за активность и любознательность. Животное разместили в комфортабельном вольере с бассейном, где можно не только купаться, но и охотиться.

Алёна Зиновьева
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