Охотится и плавает: Американец Чебурашка поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в экспозиции «Фауна России»впервые за 40 лет появился самец американской норки. Зверька назвали Чебурашка за активность и любознательность. В столицу он приехал из загородного лесного хозяйства, сообщили на сайте mos.ru.

Чебурашка смог быстро адаптироваться к новому окружению и успел привыкнуть к сотрудникам и посетителям. Американских норок не было в экспозиции на протяжении более 40 лет. Нового жильца разместили в комфортабельном вольере с бассейном, где он может как охотиться, так и купаться.

«Чебурашку кормят рыбой, в том числе живой — её специально запускают в бассейн. Причём нередко добыча по размеру практически не отличается от самого охотника. Также хищнику дают лакомиться кусочками курицы и говядины», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Чебурашка — это молодой самец чёрного цвета, которому почти три года. Его вес составляет 2,2 килограмма. В данный момент он проживает в вольере в одиночестве. Будут ли у него соседи в будущем — пока неизвестно.