В Московский зоопарк привезли осьминога с голубой кровью и тремя сердцами

В Московский зоопарк прибыл гигантский осьминог — самый крупный вид среди осьминогов, обитающий на северных просторах Тихого океана. Последний раз эти морские обитатели были в зоопарке более десяти лет назад.

Гигантский осьминог приехал в Московский зоопарк. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Яркий моллюск был доставлен в столицу из Приморья и провёл месяц на карантине, после чего его выставили в павильоне «Экзотариум» на Новой территории. В одном аквариуме с ним живут морские звезды и пушистые актинии, известные как метридиумы. Средняя длина гигантского осьминога составляет от 1,5 до 3 метров, а вес колеблется от 30 до 60 килограммов. В дикой природе они живут всего несколько лет.

«У гигантских осьминогов удивительный окрас, который может меняться, в зависимости от ситуации и настроения моллюска. Когда ему грозит опасность, он может становиться серым, чтобы быть менее заметным. Чтобы защититься от атакующего, животное стреляет в него чернилами. В спокойное же время гигантские осьминоги принимают яркий окрас красно-оранжевого цвета», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кроме основного мозга, у гигантского осьминога есть восемь дополнительных, по одному в каждом щупальце, что делает его одним из самых умных головоногих животных на планете. Осьминоги способны запоминать своих заботливых сотрудников.